WandaVision no tendrá segunda temporada, confirma Elizabeth Olsen

Si estabas esperando que WandaVision regresara a Disney+ para una segunda temporada, entonces tenemos malas noticias por compartirte. Elizabeth Olsen, actriz que interpreta a Wanda Maximoff/Scarlet Witch en el MCU, confirmó oficialmente que la continuación de la historia de su personaje será en Dr. Strange In the Multiverse of Madness, y no en una segunda parte de esta serie.

Platicando con Variety, Olsen dijo que WandaVision era una “sere limitada” y que ya no tendría segunda temporada. Bromeó que con Marvel a cargo todo puede pasar, pero está segura de que WandaVision solo tendrá una temporada, y que si queremos conocer el destino de Wanda deberemos ver la secuela de Dr. Strange.

“No habrá una segunda temporada. Definitivamente se trata de una serie limitada. Al menos eso digo yo. No sé. Quiero decir, es Marvel, realmente no puedo decir completamente que no.”

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también llegó a confirmar anteriormente que WandaVision era una serie pensada para contar una historia completa en tan solo una temporada, pero los fans seguían insistentes en una segunda . Con estos recientes comentarios de Olsen, es probable que la comunidad se tranquilice un poco.

Via: ScreenRant