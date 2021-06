Fans descubren un nuevo mapa en GTA V

Estos últimos meses, los fans de Grand Theft Auto V han estado escarbando los archivos del juego con la esperanza de encontrar pistas que ofrezcan más detalles sobre la versión next-gen del título, o posiblemente, su secuela. Como parte de estos descubrimientos, un fan ha encontrado lo que parece ser un mapa completamente nuevo, aunque se desconoce exactamente cuál es su propósito.

Vía Twitter, el usuario pariah87 ha compartido este nuevo mapa de GTA V, que hasta el momento, nadie sabe exactamente lo que podría significar.

I think I found a new #GTAV Beta map.. at least I’ve never seen it discussed before… airport and docks are pretty much in transition at this point… pic.twitter.com/hZO4PhtPPT

— pariah87 (@pariah87) June 6, 2021