Volition responde a las quejas de Saint Row

El cambio usualmente no es recibido con los brazos abiertos, y esto es algo a lo que Volition se está enfrentando actualmente tras el anuncio del nuevo Saints Row. Después de un teaser, en la Opening Night Live de Gamescom 2021, se confirmó que esta serie tendrá un reboot, y el público no reaccionó de forma positiva. Sin embargo, los desarrolladores no piensan cambiar la dirección de este proyecto.

Desde la revelación del nuevo Saints Row, el público ha compartido sus opiniones negativas respecto a este juego, acusando a Volition de copiar el estilo visual de Fortnite, y abandonar lo que hacía especial a las previas entregas. En respuesta, los desarrolladores han señalado que no tienen la intención de abandonar este camino. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We are not backing down on this game. We get it, it’s new and it’s a shock reaction to a reboot like no other. The gif was supposed to convey that.

— Saints Row (@SaintsRow) August 26, 2021