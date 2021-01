Como recordarán, en 2017 la tienda digital del Nintendo DS, conocida como DSiWare, fue descontinuada. Afortunadamente, algunos títulos de este servicio aún estaban disponibles en 3DS. Sin embargo, usuarios han llegado a reportar que algunos de estos juegos han desaparecido sin previo aviso en las regiones de América y Europa.

Los títulos afectados llegaron al DSiWare antes de mediados de 2011. Algunos de estos son Shantae: Risky’s Revenge, Dr. Mario Express, Asphalt 4: Elite Racing, Mr. Driller: Drill Till You Drop, Aura-Aura Climber, Zenonia, y muchos más. Aunque estos juegos ya no están disponibles, los jugadores aún pueden acceder a sus copias y volver a descargarlos desde la eShop. Lamentablemente, aquellos que no los compraron en su momento, parece que ya no tendrán la posibilidad de agregarlos a sus bibliotecas.

Other DSi games no longer for sale, gone but not forgotten:

– Asphalt 4

– X-Scape

– Aura Climber

– Zenonia

– Spotto!

– Mighty Flip Champs

– Escapee GO!

– Dr. Mario Express

– Mr. Driller

– Soul of Darkness

– Legends of Exidia

– Spin Six

– The Oregon Trail

– Glow Artisan

Many more.

— 😎 Come Out Punching (@comeoutpunching) January 2, 2021