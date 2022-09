Usuarios de Overwatch 2 deberán jugar este número de partidas para usar a los personajes originales

El lanzamiento de Overwatch 2 está prácticamente a un par de días de llevarse a cabo, razón por la cual van surgiendo poco a poco noticias de todas las novedades que llegarán al free to play. Y ahora, se ha informado algo que podría no agradarle a los fanáticos de hace años, dado que no van a poder utilizar a los personajes veteranos en cuanto inicien sesión.

En una nueva publicación de blog en el sitio web del videojuego ha revelado que los nuevos jugadores deberán completar alrededor de 100 partidas para desbloquear la lista completa de personajes originales. Eso significa, que los usuarios que ya tienen su partida avanzada y por ende harán su transferencia de datos, no tendrán que sufrir este tipo de problemas.

Esto es lo que se escribe en el sitio:

Los nuevos jugadores comienzan con acceso a un conjunto limitado de modos de juego, héroes y algunas otras restricciones para incorporarlos de manera más gradual. La primera fase de nuestra nueva experiencia de usuario por primera vez desbloquea rápidamente todos los modos de juego y la capacidad de chatear en el juego, y la segunda fase desbloquea a todos los héroes originales de Overwatch en el transcurso de aproximadamente 100 partidas.

Se comentó que la idea detrás de la decisión es evitar abrumar a los nuevos usuarios con mucho que aprender en cuanto a poderes y habilidades especiales. Teniendo en cuenta que cada héroe tiene un conjunto único de habilidades y contadores, es evidente que tener un gran catálogo puede confundir a quienes recién se unen a la batalla shooter en línea.

Recuerda que Overwatch 2 se lanza el próximo 4 de octubre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: IGN