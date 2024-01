Usan Xbox 360 para llevar a cabo estafa millonaria

El mundo del gaming siempre llega a sorprender, dado que la gente puede llevar a cabo experimentos bastante interesantes como alterar algunas consolas para correr juegos que antes no eran posibles de adaptar o hasta utilizar dispositivos de PC y hacer mods increíbles de títulos en la plataforma de Steam. Por otro lado, hay quienes utilizan los dispositivos para llevar a cabo planes que van más allá de lo común, y eso es justamente lo que ha pasado con una Xbox 360 que ha generado miles de dólares.

Según lo informado por parte de The Verge, el joven Anthony Viggiano de 26 años ha usado información privilegiada de Goldman Sachs, esto para saber en qué momento puede hacer inversiones para ganar dinero fácil, y esto no lo ha hecho solo, pues ha incluido a sus amigos en el crimen. La comunicación se llevaba a cabo a través de mensajes de texto o correos electrónicos, esto para hacer la detección correspondiente de las ofertas que vayan surgiendo dentro de la bolsa de los bancos.

La consola de Microsoft entra en la ecuación al momento de hacer la compra, eso con el chat de voz, pues así las llamadas no podrían quedar guardadas en caso de que se les detectara por parte de las autoridades pertinentes. Se añade el comentario de que así no tendrían la manera de rastrearlo, por lo que ya tenía la certeza de estar llevando a cabo un delito. Pero parece que esto no le ha salido también, pues ahora estará enfrentando investigaciones por parte de la policía, concretamente el FBI.

Sin embargo, hay detalles con los que la FBI no puede lidiar, y eso es justamente que no pueden recuperar las conversaciones en el chat de Xbox 360, por lo que no tienen pruebas para darles una condena, por lo que tratarán de encontrar otros métodos de hallar la culpabilidad. La fortuna que han logrado obtener es de 400,000 dólares, o el equivalente 6,871,152 pesos de MX. Por lo que se podrán dar la gran vida, al menos que la policía pueda demostrar que cometieron fraude con la consola.

Vale la pena mencionar, que Microsoft pronto dará de baja estos servicios, entonces aún será más complejo el poder encontrar su culpabilidad.

Vía: The Verge

Nota del editor: Es extraño que usen las consolas de juegos para cometer fraudes con la obtención de dinero, pero también tiene su parte creativa, no lo voy a negar para nada. Eso sí, causa mucha nostalgia que se siga utilizando un aparato tan legendario que trajo grandes experiencias.