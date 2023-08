Uno de los mejores juegos de 2022 llega a Nintendo Switch

Más de seis años después del lanzamiento del sistema, la Nintendo Switch sigue recibiendo una constante corriente de juegos originales, así como puertos de títulos que debutaron en otros lugares. En 2022, Vampire Survivors se lanzó en PC, móviles y plataformas Xbox, pero los fanáticos de Nintendo se quedaron mirando con envidia. Después de ganar múltiples premios y nominaciones, el juego se lanzó hoy en la Nintendo Switch, ¡dando a los usuarios la oportunidad de ver de qué se trata todo el revuelo! El juego también se ha lanzado con un descuento del 10%, lo que lo hace costar solo $4.49 dólares, en lugar de los $4.99 habituales. El descuento estará disponible hasta el 30 de agosto.

Un tráiler de lanzamiento del juego en la Nintendo Switch se puede encontrar a continuación. Los lectores interesados en comprar Vampire Survivors en la eShop pueden hacerlo aquí mismo. Además del juego base, Vampire Survivors llega a la Nintendo Switch junto con los DLC previamente lanzados. Legacy of the Moonspell y Tides of the Foscari están disponibles en el sistema, y ambos también han recibido un descuento del 10%, lanzándose a solo $1.79 dólares cada uno.

Ambas expansiones agregan una nueva etapa, así como nuevos personajes, armas y más. El debut del juego en la Switch coincide con el lanzamiento del modo multijugador cooperativo, que está disponible en todas las plataformas actuales del juego.

Para aquellos que no estén familiarizados con Vampire Survivors, el juego es un roguelike en el que los jugadores deben sobrevivir el mayor tiempo posible mientras oleadas de oponentes atacan. Los jugadores comienzan seleccionando uno de los personajes jugables del juego, cada uno de los cuales tiene sus propias fortalezas y debilidades. A medida que los jugadores sobreviven más tiempo, desbloquearán nuevas armas y habilidades que pueden ayudarles a descubrir nuevas áreas para explorar.

Aunque los jugadores encontrarán una amplia variedad de monstruos, ninguno de ellos son vampiros reales, a pesar del título. La música e imágenes del juego recuerdan un poco a la serie Castlevania, ¡aunque la jugabilidad es significativamente diferente! El éxito de Vampire Survivors llevó al anuncio de una serie animada en abril. Story Kitchen está trabajando en la adaptación, y el desarrollador Luca Galante estará involucrado.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Este juego está disponible en Game Pass y es fácil caer en el hype, los gráficos del juego son algo que no te hará confiar en que se trate de un buen juego y… en realidad no es para nada algo espectacular pero, adictivo, ¡eso sí que lo es!