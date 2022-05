Uno de los grandes veteranos del gaming, David Ward, ha fallecido

En la industria del gaming a menudo se dan a conocer noticias no esperadas, esto puede ir desde algún anuncio importante como una fecha de salida o hasta revelaciones que dejan impactados a los fans. Sin embargo, también están las de fallecimientos de grandes figuras que fortalecieron este hobbie, siendo en esta ocasión el señor David Ward una de esas personas.

Para quienes les resulte un tanto desconocido, el señor Ward fue uno de los veteranos que le dio forma a los primeros videojuegos clásicos, fundando así la empresa llamada Ocean Software. Estudio al que se le atribuyen algunos lanzamientos bastante conocidos de la NES y SNES, la mayoría de estos siendo adaptaciones de películas al mundo de los 8 bits.

Algunos de sus trabajos fueron Robocop, Jurassic Park, Batman, Rambo, Transformers, solo por mencionar algunos.

We're saddened to hear of the passing of David Ward, who was the co-founder of the pioneering Manchester based games development and publishing company Ocean Software.

