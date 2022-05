Una serie de Gotham Knights ya está en camino

Pese a que recientemente se reveló que las series de Batwoman, Legends of Tomorrow y Naomi fueron canceladas por The CW, Warner Bros. y DC aún no se dan por vencidos, y siguen llevando sus propiedades a la pantalla chica. De esta forma, recientemente se reveló que Gotham Knights será el siguiente proyecto en llegar a la famosa cadena de televisión.

Pese a que este proyecto comparte el mismo nombre que el juego de Warner Bros. Games Montreal, la serie de Gotham Knights no es una adaptación de este título. Sin embargo, sí hay una serie de elementos que se comparten. En esta ocasión, Batman ha sido asesinado, y ahora es el turno del hijo del Caballero de la Noche de aliarse con los hijos de otros villanos, quienes han sido acusados de crímenes que no cometieron.

Aunque por el momento no hay detalles específicos sobre la producción, se ha mencionado que Oscar Morgan, Anna Lore, Olivia Rose Keegan, Navia Robinson, Fallon Smythe, Tyler DiChiara, y Misha Collins serán los actores involucrados en este proyecto. De igual forma, Chad Fiveash, James Stoteraux y Natalie Abrams, quienes trabajaron en series como Batwoman, Gotham, Krypton, Supergirl y Vampire Diaries, serán los encargados del guion. Por lo que es más que seguro qué veremos elementos similares en Gotham Knights.

Junto a esto, se desconoce si Gotham Knights se llevará a cabo en una nueva continuidad, o seguirá con los hechos que se llevarán a cabo en otras series de DC con The CW. De igual forma, actualmente no hay una fecha de estreno, y es probable que pase algo de tiempo antes de tener más información al respecto.

En temas relacionados, el juego de Gotham Knights será exclusivo de la nueva generación. De igual forma, los fans no están contentos con los poderes de Red Hood en este título.

Nota del Editor:

The CW tiene una reputación de producciones con resultados mixtos. Aunque algunas series, como Superman and Lois tiene a los fans contentos, Batwoman constantemente los hacía enojar. Solo nos queda esperar y ver si Gotham Knights le rendirá honor a su nombre, o si dentro de poco también será cancelada.

Vía: Variety