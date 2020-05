Una filtración sugiere que Star Wars: Battlefront II llegará a PS+ en junio

Sony decidió cambiar la forma de revelar sus juegos de PlayStation Plus en esta ocasión. En lugar de anunciar los dos títulos que formarán parte de este servicio al mismo tiempo, primero mencionó que Call of Duty: WWII llegaría a PS+ el pasado 26 de mayo, con el anuncio del segundo juego en una fecha posterior. Bueno, un pequeño teaser parece revelar cuál será el siguiente título para junio.

Un adelanto filtrado sugiere que Star Wars Battlefront II será el segundo juego de PS+ para junio. El pequeño avance dura siete segundos y nos muestra las ofertas de Days of Play, así como Call of Duty: WWII y Battlefront II en la sección de PlayStation Plus.

Star Wars: Battlefront II salió al mercado en 2017 y no fue muy recibido. Sin embargo, con el paso del tiempo y varias actualizaciones gratuitas, el juego ha cambiado lo suficiente, y se ha convertido en una experiencia digna de este universo. De igual forma, otro rumor sugiere que Marvel’s Spider-Man será el segundo juego de PS+ para junio.

Vía: PlayStation Gaming