Un tweet de Elon Musk sobre Cyberpunk 2077 provocó un aumento en las acciones de CDPR

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, recientemente impulsó el valor de las acciones de CD Projekt Red, esto después de que el empresario publicara un tweet en el cual menciona brevemente a Cyberpunk 2077.



The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is👌.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021