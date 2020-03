Un streamer ha sido suspendido de Twitch después de utilizar un arma en vivo

Recientemente, Carl Riemer, un streamer y miembro del equipo de eSports SoaR Gaming, fue suspendido de Twitch y despedido de la agrupación, debido a que durante una transmisión en vivo mostró una pistola, la cual usó para disparar, accidentalmente, contra su escritorio.

Afortunadamente nadie resultó herido, y parece que todo fue sólo un accidente. Sin embargo, sus acciones, las cuales realizó bajo el efecto del alcohol, han sido castigadas, y Riemer lamenta mucho lo sucedido. Esto fue el comentario que emitió SoaR respecto a estos hechos:

We do not condone the actions on livestream by Carl last night. He has been removed from the SoaR Gaming roster effective immediately.

— SoaR (@SoaRGaming) March 5, 2020