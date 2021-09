Un Steam Deck con soporte 4K podría ser real

Aunque por el momento el Steam Deck, la plataforma portátil de Valve que tendrá acceso a la tienda digital de esta compañía, aún no ha llegado a las manos de los jugadores, sus creadores ya están pensando en un modelo capaz de correr a 4K.

A finales de año veremos el lanzamiento del Steam Deck, el cual solo podrá correr juegos en una pantalla con una resolución de 720p, algo que ha decepcionado a más de uno. Sin embargo, en una entrevista con Rock, Paper, Shotgun, Greg Coomer y Lawrence Yang, diseñadores de producto de Valve, hablaron sobre la posibilidad de crear un modelo capaz de soportar el 4K en un futuro. Esto fue lo que comentó Coomer al respecto:

“Creo que encontramos lo que consideramos un punto óptimo en torno a este tamaño de pantalla y la legibilidad que puede lograr en ella. Supongo que para muchos de los juegos que estamos ejecutando en este dispositivo, no es un momento para todas las cosas que queremos que haga este dispositivo, por lo que parece que probablemente sea algo que vendrá en el futuro, pero nosotros realmente no estábamos muy preocupados por eso para esta generación del dispositivo. Lograr 4K y tener una pantalla que se ejecuta a esa resolución no era realmente un objetivo de diseño para nosotros.

¿Cómo se vería realmente ese dispositivo? ¿Cuánto tiempo podrían ejecutar esos juegos? ¿Qué tan caliente se pondría? Es mucho equilibrio y en realidad estamos muy contentos con la situación actual. Ya sabes, la tecnología avanza. Tal vez en un año o dos realmente tengamos algo que se vuelva más posible”.