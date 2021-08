El dock del Steam Deck no mejorará su rendimiento

Si bien el Steam Deck, la PC portátil de Valve, ha sido comparada con el Nintendo Switch, señalando que esta nueva plataforma es mejor en varios aspectos, hay un apartado en donde la consola híbrida tiene la ventaja, y es el dock. De acuerdo con Valve, el Steam Deck no hará uso de este aditamento para mejorar algo más que la resolución.

En una nueva entrevista con PC Gamer, Greg Coomer, uno de los diseñadores del Steam Deck, ha mencionado que la única ventaja que proporcionará el dock, será una mayor resolución una vez conectado a una pantalla. Eso es todo. No hay algún tipo de mejora en los fps o el rendimiento en general. Esto fue lo que comentó Coomer al respecto:

“Elegimos no convertir [el dock] en un elemento de diseño prioritario. Pensamos que en realidad era mejor no modificar el sistema con base en sí estaba o no acoplado al dock.

Desde esa perspectiva, elegimos el espectro de rendimiento en el que la máquina funcionara bien, con una buena tasa de imágenes por segundo en juegos triple A. No sentimos realmente que tuviéramos que perseguir también el escenario del dock con mayores resoluciones. Queríamos mantener un diseño sencillo y priorizar eso mismo”.