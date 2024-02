Un nuevo Twisted Metal ha sido cancelado

Como ya lo saben, PlayStation anunció el despido de 900 empleados el día de hoy. Esto no solo afectó la vida de cientos de personas, sino que múltiples proyectos sin anunciar han sido cancelados. Debido a su naturaleza, no tenemos mucha información sobre estos títulos. Sin embargo, un nuevo reporte ha revelado que uno de estos se trata de un juego como servicio de Twisted Metal.

De acuerdo con Jason Schreier, periodista de Bloomberg, uno de los títulos cancelados se trata de un juego como servicio de Twisted Metal, el cual estaba a cargo de Firesprite, estudio de Reino Unido que también ha sido afectado por los despidos. En el reporte, se menciona que este proyecto aún no tenía luz verde en su totalidad, por lo que probablemente se encontraba en un estado de pre-producción.

Lo interesante, es que el nuevo Twisted Metal iba a formar parte de los juegos como servicio que fueron anunciados hace tiempo. Esta no es la primera vez que algo así sucede, puesto que la filtración de Insomniac Games reveló que un título en línea de Spider-Man también fue cancelado, mientras que Naughty Dog confirmó que The Last of Us Online no verá la luz del día.

Aunque aún no sabemos cuáles fueron los otros títulos cancelados el día de hoy, es muy probable que también tuvieran intención de ser juegos como servicio. Recordemos que durante el mandato de Jim Ryan como CEO de SIE, se impulsaron los proyectos de juegos como servicio, y tras su salida de la compañía, este tipo de experiencias han sido canceladas una tras otra, algo que tiene mucho sentido.

PlayStation se ha caracterizado por ofrecer experiencias AAA de gran tamaño, las cuales requieren de años de desarrollo y millones de dólares de inversión. Si bien los juegos como servicio pueden ser vistos como una forma de generar ingresos de una forma constante, también requieren de un gran soporte, y la garantía de ser un éxito no es segura.

Pese a que por el momento no hay información oficial, es probable que gran parte de los despidos que se llevaron a cabo el día de hoy tengan que ver con equipos que estaban enfocados en crear o darle soporte a juegos como servicio. De esta forma, los planes de Ryan están siendo desechados poco a poco, mientras vemos un regreso a la fórmula tradicional de desarrollo que le ha funcionado a PlayStation durante los últimos años.

Por el momento, sabemos que juegos como servicio, como el MMO de Horizon y Marathon de Bungie, siguen en pie, aunque esto podría cambiar en cualquier momento. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los despidos de hoy aquí. De igual forma, se confirman múltiples juegos cancelados de PlayStation.

Nota del Editor:

La industria está aprendiendo a la mala que no es necesario crecer a lo bruto, y que los juegos como servicio no tienen que ser una mina de oro, sino un elemento que logre complementar la experiencia. Es un gran contraste con lo que estamos viendo con Helldivers II, el cual, pese a su rotundo éxito, Arrowhead Game Studios no está contratando más gente.

Vía: Bloomberg