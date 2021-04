Un nuevo juego móvil de My Hero Academia llegará a nuestra región en la primavera

Con la quinta temporada del anime de My Hero Academia en acción, Funimation ha aprovechado la atención que está recibiendo la serie para anunciar que My Hero Academia: The Strongest Hero, un juego móvil que ha estado disponible en Japón desde diciembre de 2020, por fin llegará a Occidente en la primavera de 2021.

Este título estará disponible en Australia, Irlanda, América Latina, Nueva Zelanda, América del norte, Escandinavia y Reino Unido. El pre-registro para iOS y Android ya está disponible. Conforme más personas se unan al juego, veremos una serie de recompensas adicionales que se le serán otorgadas a todos los jugadores.

En My Hero Academia: The Strongest Hero podemos recolectar héroes y estudiantes de la serie para enviarlos a luchar villanos y otros jugadores. La campaña para un jugador es un RPG de acción que permite a las personas explorar lugares como U.A. También puedes jugar de forma cooperativa en Allied Assault para enfrentarte a amenazas con otras personas.

My Hero Academia: The Strongest Hero llegará a occidente en algún punto de la primavera de 2021.

Vía: My Hero Academia: The Strongest Hero