Un nuevo juego de Aliens ya está en desarrollo

Pese a que Aliens: Fireteam no fue el juego que muchos esperaban, la propiedad no se da por vencida con este medio, y el día de hoy se ha revelado que un nuevo título ya está en desarrollo, con Survios a cargo de este proyecto.

Para aquellos que no reconocen este nombre, Survios es el estudio que nos entregó Westworld: Awakening y The Walking Dead: Onslaught and Creed: Rise to Glory, entregas en VR de sus respectivas franquicias. Respecto al nuevo juego de Aliens, por el momento no hay muchos detalles, pero sabemos que esta será una experiencia de un solo jugador con elementos de acción y horror, que estará disponible para consolas, PC y dispositivos de realidad virtual. Esto fue lo que comentó TQ Jefferson, director de productos de Survios:

“Cuando me uní a Survios en 2020, fue para crear juegos más grandes y ambiciosos, utilizando las mejores franquicias de entretenimiento en plataformas de consola, PC y VR. Aliens es un mundo distinto y aterrador en el que a los fanáticos les encanta estar arraigados, y es perfecto para la experiencia comprobada de Survios en la creación de experiencias de juego inmersivas”.

Por su parte, este fue comunicado de Luigi Priore, vicepresidente de Disney, Pixar y 20th Century Games:

“El vasto universo de Alien está lleno de historias no contadas y oportunidades para crear juegos originales apasionantes. Estamos encantados de trabajar con un equipo como Survios que comparte nuestra pasión por Alien y por sumergir a los fans en nuevos mundos y experiencias”.

Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para tener más información, ya que durante el panel de ALIEN: expandiendo un universo oscuro y aterrador en la San Diego Comic-Con del próximo 21 de julio, se llevará a cabo la revelación oficial.

Sin embargo, un detalle muy importante se ha dejado en claro el día de hoy. El proyecto de Survios es de Aliens, no Alien. Es importante mencionar la diferencia entre estas dos direcciones. Por un lado, Alien sigue el trabajo de Ridley Scott, uno de terror, similar a lo que vimos con Alien: Isolation. Sin embargo, Aliens está enfocado en la acción que nos presentó James Cameron con la secuela, como lo visto con Aliens: Fireteam.

Nota del Editor:

Aunque esta propiedad funciona de mejor forma cuando hablamos de juegos de terror, existe un gran potencial con el género de acción. Sin embargo, la mayoría de los casos que hemos visto simplemente no cumplen las expectativas. Esperemos que este título sí logre cumplirle a los fans.

Vía: Comicbook