Un nuevo evento celebratorio ha llegado a Mario Kart Tour

Ya ha pasado un año y medio desde que Mario Kart Tour se estrenó en celulares, y para celebrarlo, Nintendo ha revelado el siguiente gran evento que llegará a este popular juego de carreras. Conocido como el Ninja Tour, ya puedes empezar a disfrutar de él y hay varias recompensas que puedes obtener como un Green Shy Guy y otros objetos desbloqueables.

Este evento estará disponible por las próximas dos semanas y como te decía al principio de la nota, puedes conseguir varios objetos exclusivos. Pero eso no es todo; también habrá un concurso de fotografías donde podrás obtener monedas de oro.

The Snap a Photo bonus challenge is here in #MarioKartTour, and there’s a chance to get in-game coins by sharing your photos! Take ninja-themed screenshots in auto mode or in Snap a Photo and share it with the hashtag #NinjaHideaway. Check the image for details. pic.twitter.com/tqqvobm8K7

