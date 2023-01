Ubisoft habla del desempeño de Mario + Rabbids: Sparks of Hope

El año pasado Ubisoft tuvo algunos problemas en cuanto a lanzamientos de juegos, dado que para empezar, proyectos como Skull and Bones se han retrasado una y otra vez, esto dejo a la compañía con dos juegos en 2022, Just dance 2023 y Mario + Rabbids: Sparks of Hope, que nos está de más comentar, no tuvo las ventas que esperaba la desarrolladora.

En una actualización financiera, la empresa francesa dijo que estaba enfrentando grandes desafíos frente al ajuste del gasto de los consumidores, y afirmó que las ventas durante la temporada navideña clave habían sido más lentas de lo esperado. Y cómo Mario + Rabbids era el juego más llamativo, ahí se dieron cuenta que no fue tan exitoso en comparación al primero.

Aquí su declaración:

A pesar de las excelentes calificaciones y la recepción de los jugadores, así como de un ambicioso plan de marketing, nos sorprendió el bajo rendimiento de Mario + Rabbids: Sparks of Hope en las últimas semanas de 2022 y principios de enero.

La compañía dijo que creía que los lanzamientos recientes se vieron afectados negativamente por un cambio del consumidor hacia megamarcas a largo plazo. El título salió un poco antes que grandes producciones como Call of Duty: Modern Warfare 3 y Pokémon Scarlet & Violet, por lo que es posible que se haya visto opacado.

Este juego tiene mucho por vender, ya que la primera parte junto a más de 10 millones de jugadores. El título se encuentra disponible en Nintendo Switch.

Vía: VGC

Nota del editor: Sin duda no gustó tanto en comparación al primero, de hecho, conozco a alguien que por el hecho de haber quitado a Yoshi de la secuela ya no quiso completarlo y simplemente lo guardó en la estantería. Ojalá se puedan recuperar, de lo contrario este crossover ha terminado para siempre.