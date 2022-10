Twitter tendría nueva función para evitar ser mencionados

En estos días Twitter ha lanzado varias betas de funciones nuevas como agregar más de dos videos en una publicación, la mezcla de medios en los tweets y la tan esperada edición para corregir esos errores gramaticales. Y ahora, se ha detectado la implementación de una opción que los usuarios han estado pidiendo desde hace bastantes años en el pasado.

La usuaria Jane Manchun Wong, mencionó que ya se estaba trabajando en una función que evita ser mencionado, eso eso sobre todo para usuarios que no estás siguiendo y que tampoco te siguen. Algo que sería el alivio para algunos artistas de la farándula o simplemente para figuras públicas que no les gusta recibir tantas notificaciones seguidas.

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 13, 2022