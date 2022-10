Arte de God of War Ragnarok muestra a la familia de Thor por primera vez

Estamos prácticamente a casi un mes de la salida de God of War Ragnarok, juego que sin duda es uno de los más esperados del año por parte de la propia PlayStation, y que por esa razón nos van dando nuevos avances conforme pasan los días. Y ahora, la marca liberó un bello arte que nos puede dar un vistazo más de cerca a los personajes de la aventura.

Mediante su cuenta de Twitter, PlayStation nos muestra un nuevo arte hecho por Sui Ishida, artista de manga reconocido por su trabajo en las tierras nipones, en este podemos ver a la familia del personaje Thor. Vale la pena mencionar, que se trata de su esposa Sif y su hija Thrud, por lo que podría tratarse de un mini spoiler, ya que aún no salen en los tráilers.

Aquí lo puedes ver:

The #GodofWarRagnarok Family Portrait series concludes with a striking illustration of the Aesir by iconic manga artist Sui Ishida. https://t.co/8OePh32aeU

— PlayStation (@PlayStation) October 11, 2022