Oficialmente Nintendo lanza dos bellos relojes de Mario Kart

A día de hoy las empresas de videojuegos ya no se limitan a solo vender las respectivas copias de sus títulos, sino que también lanzan mercancía como ropa, fragancias y hasta LEGO con licencias de sus franquicias. Y ahora, Nintendo quiere pasarse a la merch de calidad premium, pues estarán vendiendo un par de relojes por una módica suma de dinero.

La empresa de Japón se ha unido con TAG Heuer, esto para lanzar dos de estos productos enfocados en la franquicia de Mario Kart, incluso se podrán a partir del 17 octubre y el 20 del mismo mes se van a lanzar. Pero lo importante aquí son sus precios, dado que uno costará $4,300 USD y el segundo un poco más caro, con $25,600 USD de costó.

Two new Mario Kart themed watches from TAG Heuer are speeding towards the finish line!

The #TAGHeuerFormula1 X Mario Kart Limited Edition Chronograph Tourbillon & Chronograph arrive 10/20.

Reservations are open until 10/17: https://t.co/AvC3IOhQ3d pic.twitter.com/WZdwsTsfFC

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 13, 2022