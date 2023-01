Twitch enloquece y banea a muchos usuarios

Algo que no se puede poner a discusión, es que Twitch es una de las páginas de streaming más grandes del mundo, incluso siendo la más popular para emitir juegos en comparación a Youtube. Y si bien su funcionamiento es casi impecable todo el tiempo, en ocasiones se dan problemas que implica el afectar canales de usuarios, ya sea con grandes o pocos números.

Se ha mencionado que la plataforma está empezando a banear masivamente a algunas cuentas, mismas que se tratan de personas que visitan a sus influencers favoritos para pasar el tiempo en sus streams. Esto también va para algunos streamers que van a la alza en el crecimiento. La razón, es por que supuestamente estas son bots.

Aquí algunos comentarios de usuarios:

Me han suspendido la cuenta de Twitch de forma ✨ indefinida ✨ por uso de bots que claramente nunca he usado y me huelo a que me han hackeado (otra vez) a pesar de que tengo la seguridad de dos pasos y toda la vaina

Quiero m0rirme. Buenos días a quienes lo tengan. pic.twitter.com/H3d4fW2Y6j

— Hyedria (@PaulaGLD) January 23, 2023