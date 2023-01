Jugadores podrán ser malvados en Hogwarts Legacy

Falta mucho tiempo para que se lance oficialmente Hogwarts Legacy, juego de mundo abierto en el que los usuarios podrán explorar a su antojo las tierras mágicas de Harry Potter. Y obvio dentro del título se van a contar con hechizos de todo tipo, desde los más sencillos como flipendo hasta los más mortales conocidos como las maldiciones imperdonables.

Un dato importante sobre dichos encantamientos, es que estos se usan normalmente para terminar con la vida o torturar a la gente, y al parecer utilizarlos no va a tener ningún tipo de repercusión, dado que el juego no tiene sistema de moral. Por lo que los jugadores podrán usar estos hechizos de magos oscuros en el momento que desean, siempre y cuando ya lo hayan aprendido, pero claro, cosas como Avada Kedavra no se podrán usar tan seguido.

Esto es lo que comentó Kelly Murphy, diseñadora jefe del estudio:

Era importante para nosotros dar a los jugadores que quisieran ser Brujas o Magos Oscuros una oportunidad de hacerlo. Esta es la última encarnación de los juegos de rol; permitir a los jugadores ser malvados. Adicionalmente, esto era importante porque viene de un lugar de no juicio por parte de los creadores del juego. Si quieres ser malvado, sé malvado.

Esto también añade Moira Squier, directora narrativa y guionista

Las Maldiciones Imperdonables no se aprenden en la escuela, y el jugador elige aprenderlas o no de manera específica. Incluso si el jugador las aprende, no tiene por qué usarlas. Y el mundo reacciona a su uso. Los personajes reaccionarán visualmente y audiblemente al ver al jugador lanzar un Imperdonable, pero no tenemos un sistema de moral que los castigue por hacerlo, esto sería demasiado crítico por parte de los creadores del juego. Pero, si el jugador continúa estas acciones, el mundo reflejará el conocimiento de ellos.

Recuerda que Hogwarts Legacy se pone a la venta el 10 de febrero para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Gamesradar

Nota del editor: Va a ser muy interesante el lanzar toda clase de hechizos en este entorno mágico, pero como se menciona, debemos tener cuidado para no caer en lo repetitivo. Ya solo quedan un par de semanas para que el juego sea lanzado.