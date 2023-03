Tráiler del último capítulo de Ash en el anime de Pokémon

Desde hace ya algunas semanas atrás, muchos fanáticos del anime de Pokémon saben que la serie sufrirá de algunos cambios en cuanto a estructura y argumento, y eso incluye justamente retirar por fin al protagonista de este viaje, Ash Ketchum. Su viaje empezó en 1997, y ahora después de convertirse en campeón definitivo, es su momento de decir adiós.

Con esto en mente, el estudio de animación a cargo de la serie ha lanzado un tráiler especial que nos muestra fragmentos de lo que viene para Ash en este último capítulo que parece ser muy emotivo. De hecho, en este podemos ver a varios personajes importantes de la serie como Gary y el Profesor Oak, asimismo regresan criaturas de temporadas pasadas.

Chécalo:

Vale la pena mencionar, que este episodio se va a emitir el próximo 24 de marzo, esto para quienes lo están viendo en la emisión de Japón original, y que supone una transición importante. Por su parte, ya nos han mostrado a los siguientes personajes estelares de la serie, Liko y Rod, quienes llegan con una propuesta fresca para visitar la región de Paldea.

Recuerda que el doblaje a español latino va llegando de manera gradual. Por lo que si lo quieres ver así, es probable que tarde tal vez un par de meses.

Vía: Youtube

Nota del editor: Como ya he dicho en otras publicaciones de este tema, el despedir a Ash es un paso necesario, dado que las cosas se habían vuelto un tanto repetitivas. Sin embargo, no se puede negar que decirle adiós a Ash va a causar nostalgia en muchos, incluso para quienes ya no siguieron al pie el anime.