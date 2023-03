Llegan las reseñas anticipadas de Resident Evil 4 Remake

El día de hoy por fin se han lanzado las primeras reseñas de Resident Evil 4 Remake, juego que se mostró el año pasado y que desde ese momento muchos fans han estado al pendiente de cada tráiler. A pesar de todo esto, algunos se han preguntado si valdrá la pena al igual que el lanzamiento original, y al parecer las calificaciones están dando de qué hablar.

Como muchos ya saben, el portal de Metacritic es aquel que aloja las diferentes calificaciones por parte de los medios de comunicación, y en este caso, la media de puntaje para el juego es de 93. Eso significa que es un juego destacado, no la total perfección pero sí va más allá de un juego que se puede considerar como “bueno” a secas.

Aquí algunas opiniones de medios:

GGRecon: En pocas palabras, Resident Evil 4 Remake está tan lleno de acción como el original y mantiene la misma visión sincera mientras se actualizan los gráficos, los controles y todas las demás comodidades modernas de los juegos que esperamos… Si eres un fanático de la franquicia que ha estado allí desde el principio, ven por la excelente reanimación de uno de los mejores juegos. Si eres un recién llegado, ven a disfrutar de un ambiente cursi y efectos visuales superlativos. Vengas a lo que vengas, asegúrate de quedarte para el bingo.

Samagame: El remake de Resident Evil 4 mejora una obra maestra en formas que harán que sea difícil volver al original. Es muy posible que sea el juego de terror y acción más perfecto que he jugado.

PC Games: Con una gran apariencia, nuevas características y una jugabilidad refinada, Capcom ha hecho que el hito del horror de supervivencia se ajuste a la generación actual.

Dlprivateserver: Resident Evil 4 Remake es una prueba más de que Capcom sabe exactamente qué hizo que estos juegos fueran tan queridos en primer lugar, y los fanáticos de toda la vida encontrarán mucho que amar en esta brillante recreación del clásico de 2005.

The Washington Post: He tenido esta nueva versión por solo una semana, y ya la he jugado hasta completarla seis veces.