Tráiler de GTA VI supera en vistas a GTA V

Está más que claro que el público está muy emocionado por Grand Theft Auto VI. Después de años de espera, el pasado lunes por fin se reveló el primer tráiler de esta nueva entrega, algo sucedió abruptamente después de una filtración. De esta forma, recientemente se reveló que este avance ha superado las vistas que actualmente tiene el tráiler de GTA V.

Tras 12 largos años, el tráiler de revelación de Grand Theft Auto V, el cual vimos por primera vez en el 2012, cuenta con 101 millones de visitas en YouTube. Sin embargo, en menos de dos días, el anuncio oficial de Grand Theft Auto VI logró obtener 105 millones de visitas en esta red social. No solo este número es impresionante, sino que también ha establecido un nuevo récord.

En menos de 24 horas, la revelación de GTA VI había logrado más 70 millones de visitas, lo cual lo convirtió en el video no musical más visto durante un día en la historia de YouTube. Por su parte, las 105 millones de visitas supera lo generado por Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, y The Legend of Zelda: Breath of the Wild combinados.

Cada uno de estos tres títulos tuvo 28.6 millones, 23.1 millones y 16.1 millones de visitas respectivamente. Junto a esto, también se ha señalado que el tráiler de GTA VI también superó a Hogwarts Legacy con 34.2, Baldur’s Gate 3 con 2.7, Final Fantasy XVI con 4.6, Resident Evil 4 Remake con 3.1, God of War Ragnarok con 19.4 y Spider-Man 2 con 30.8 millones.

Sin embargo, el público tendrá que esperar bastante tiempo para jugar Grand Theft Auto VI. Aunque previos reportes señalaban que esta entrega estaría disponible en algún punto de 2024, el tráiler de revelación confirmó que será hasta el próximo 2025 que podremos disfrutar del siguiente juego de Rockstar, y por el momento no hay más detalles específicos sobre su fecha de lanzamiento.

De igual forma, solo se ha confirmado que los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrán disfrutar de esta entrega día. Por su parte, aquellos con una PC quedarán fuera de esta fiesta. Si bien es muy probable que una versión para esta plataforma ya esté en desarrollo, Rockstar está enfocando todos sus esfuerzos en las consolas, y en una fecha posterior veremos Grand Theft Auto VI en PC, aunque por el momento no hay información oficial al respecto.

Por su parte, el tráiler de revelación de GTA VI confirmó algunos de los mayores rumores sobre esta entrega. Para comenzar, regresaremos a Vice City, una versión ficticia de Miami, pero esto no es todo, ya que el mapa se ha expandido para introducir Leonida, una parodia de Florida, Estados Unidos, en donde veremos una nueva sátira de la cultura de este país, y los alocados acontecimientos que usualmente vemos en ese Estado.

Ahora solo nos queda por ver si la emoción del público se logra ver reflejada en las ventas del juego. Recordemos que Grand Theft Auto V es uno de los juegos más vendidos de los juegos, e incluso años después de su lanzamiento, aún veíamos a esta entrega en la lista de lo más vendido en múltiples regiones. Es así que, seguramente, Rockstar tiene altas expectativas para GTA VI en este apartado.

Te recordamos que Grand Theft Auto VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S en algún punto de 2025. En temas relacionados, los jugadores de PC no están contentos con la revelación de este juego. De igual forma, comparativa nos muestra todas las inspiraciones de la vida real en esta nueva entrega.

Nota del Editor:

La emoción de hoy en día es fácil de medir, y no puedo negar que yo también estoy esperando con ansias Grand Theft Auto VI. Sería interesante ver si GTA V hubiera logrado alcanzar las 100 millones de visitas en solo unas horas si el juego hubiera llegado en un contexto diferente para el mundo. Ahora solo nos queda esperar a que el siguiente trabajo de Rockstar esté disponible en nuestras manos.

