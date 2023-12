Jugadores de PC se decepcionan con las plataformas de GTA 6

El día de ayer finalmente se ha liberado el primer tráiler de Grand Theft Auto 6, juego que a partir de estos momentos se va a convertir en uno de los más esperados de los últimos tiempos, eso se debe justamente a que el avance nos ha mostrado escenas bastante prometedoras. Incluso, se ha confirmado que llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, pero hay parte de los jugadores que no están tan animados respecto a esa última afirmación por parte de Rockstar Games.

Desde algunas filtraciones previas, ya se había comentado que este nuevo videojuego no llegaría de salida a PC, algo que no es nuevo en la industria, no al menos para sus desarrolladores, pues primero se centran en lanzar una experiencia decente en los dispositivos para televisión y luego llegan las versiones de computadora. Con la sexta entrega no es la excepción, pero los usuarios de foros de Reddit y Twitter ya empezaron a tener quejas por no tratarse de un lanzamiento simultáneo.

Aquí algunos de los comentarios:

me when I found out GTA 6 wont be on PC till 2026 pic.twitter.com/0S973KuTIH — VuxVux (@VuxxVuxx) December 5, 2023

Yo cuando descubrí que GTA 6 no estará en PC hasta 2026.

Muchos de los usuarios se han mantenido un tanto escépticos respecto al anuncio, pues mencionan que ven como muy pronto el lanzamiento del juego hasta 2026 o posiblemente hasta el 2027, pues no olvidemos que Rockstar Games se toma su tiempo para hacer este tipo de ports a dichas plataformas. De hecho, hay usuarios que ya están considerando la idea de comprar alguna consola para jugar, siendo el camino más económico el Xbox Series S, en el cual no van a desembolsar muchos ingresos.

Vale la pena mencionar, que inicialmente se estaba buscando que el juego llegará al mismo tiempo en todos los lugares, pero que al final no se ha logrado el objetivo, por lo que seguirá la tradición de aterrizar primero en consolas para después tener ports posteriores. Incluso no se descarta la posibilidad de que llegue a las consolas de siguiente generación, es decir, que también llegue a PS6 y el siguiente Xbox, después de todo también pasó con GTA V.

Recuerda que GTA 6 se lanza en el 2025 para PS5 y Xbox Series X/S.

Nota del editor: Era evidente que no iba a llegar a PC, dado que es una tradición que aparentemente nunca se va a romper en los próximos años, tal vez GTA 7 será ese momento, pero para eso seguramente habrá que esperar unos 10 años más en el futuro.