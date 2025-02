Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time es un juego que los fans han estado esperando por años. Originalmente anunciado en febrero de 2023, el nuevo trabajo de Level-5 estaba planeado para llegar a nuestras manos ese mismo año. Sin embargo, el título sufrió de múltiples retrasos, pero parece que el estudio por fin está listo para entregarnos esta secuela el próximo mes de mayo.

Por medio de un nuevo tráiler enfocado en su historia, sistema de trabajos, personalización y más, Level-5 ha confirmado que Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time estará disponible en PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 21 de mayo de 2025.

El avance también aclara que el juego será compatible con cross-save y cross-progression en el lanzamiento, con modo cooperativo local para dos jugadores y juego en línea para hasta cuatro. Incluso habrá una Edición Digital Deluxe, que incluye atuendos adicionales, armas y un dragón.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time originalmente iba a estar disponible a finales del 2023, pero Level-5 cambió de idea, y señaló que esta entrega ahora llegaría en el verano de 2024. Sin embargo, eso no sucedió, y el título sufrió de un retraso a octubre de ese año. Lamentablemente, esto poco ocurrió, y el estudio aseguró que la secuela llegaría en abril de 2025. Ahora, el nuevo avance confirma que Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time sufrió de otro retraso, aunque uno no tan grande.

Recuerda, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time por fin estará disponible en PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el 21 de mayo de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time por fin tiene una fecha de lanzamiento. Si bien nada descarta la posibilidad de otro retraso, todo parece indicar que la esperada secuela no sufrirá de un cambio de último momento.

Vía: Level-5