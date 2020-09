Todos los estrenos de Netflix México para octubre

Aunque las salas de cine en la gran mayoría del país abrieron sus puertas, lo cierto es que casi no hay muchas películas por ver. Como sabes, la pandemia del COVID-19 provocó el retraso de docenas de filmes que originalmente estaban programadas para debutar este año, así que el streaming se convirtió en una fuerte alternativa. Netflix no podía quedarse atrás y ya anunciaron lo que llegará a la plataforma en octubre.

Series

– Emily en Paris: 2 de octubre

– La maldición de Bly Manor: 9 de octubre

– Alguien tiene que morir: 16 de octubre

– Grand Army: 16 de octubre

– Star Trek: Discovery: 16 de octubre

– Bárbaros: 23 de octubre

– Gambito de reina: 23 de octubre

– La esposa que conozco: 1 de octubre

– How to Get Away With Murder: 1 de octubre

– Buenos días, Verónica: 1 de octubre

– La universidad para sordos: 9 de octubre

– Riverdale:9 de octubre

– Distanciamiento social: 15 de octubre

– La Revolución:16 de octubre

– Flash:20 de octubre

– No necesitan presentación con David Letterman: 21 de octubre

– The Alienist: El ángel de la oscuridad: 22 de octubre

– Arrow:27 de octubre

– Somebody Feed Phil: 30 de octubre

Películas

– Ahí te encargo: 2 de octubre

– El Halloween de Hubbie: 7 de octubre

– Rapera a los 40: 9 de octubre

– El juicio de los 7 de Chicago: 16 de octubre

– Rebeca: 21 de octubre

– El rescate: 1 de octubre

– Pacto Criminal: 1 de octubre

– Batman: El caballero de la noche: 1 de octubre

– El agente de C.I.P.O.L: 1 de octubre

– Blade Runner 2049: 1 de octubre

– Godzilla: 1 de octubre

– Vampires vs. the Bronx: 2 de octubre

– Dunkerque: 12 de octubre

– Guía de una niñera para cazar monstruos: 15 de octubre

– Solo valientes: 15 de octubre

– El cadáver: 22 de octubre

– Rocky II, la revancha: 23 de octubre

– Rocky III: 23 de octubre

– Rocky IV: 23 de octubre

– Rocky V: 23 de octubre

– Rocky Balboa: 23 de octubre

– Creed: Corazón de campeón: 23 de octubre

– Creed II. Defendiendo el legado: 23 de octubre

– Bastardos sin gloria: 23 de octubre

– Se busca: 23 de octubre

– Lucy: 23 de octubre

– Más allá de la Luna: 23 de octubre

– Amor de calendario: 28 de octubre

– No me las toquen: 28 de octubre

– Menéndez: El día del Señor: 20 de octubre

– Su casa: 30 de octubre

– Cementerio maldito: 1 de octubre

– Cementerio maldito 2: 1 de octubre

– Ecos mortales: 1 de octubre

– Un lugar en silencio: 2 de octubre

– 12 horas para sobrevivir: 23 de octubre

– IT: 18 de octubre

Documentales

– Ya me voy: 1 de octubre

– Carlos Almaraz: El pintor que jugaba con fuego: 1 de octubre

– Blackpink: Light Up the Sky: 14 de octubre

– Misterios sin resolver: Volumen 2: 19 de octubre

– Salud para todos: 22 de octubre

– Sarah Cooper: Everything’s Fine: 27 de octubre

– Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada: 27 de octubre

– Los secretos de la tumba de Saqqara: 28 de octubre

Anime

– Sword Art Online: Alicización: 1 de octubre

– One Piece: East Blue: 12 de octubre

– Sangre de Zeus: 27 de octubre

– Black Butler II: 30 de octubre

– Black Butler II: OVA: 30 de octubre