TLOU: Bella Ramsey demuestra su habilidad con la guitarra e incluso canta como Ellie

Hace un par de días se confirmó que Bella Ramsey sería la responsable de interpretar a Ellie en la anticipada serie de The Last of Us por parte de HBO. Aunque la decisión de la productora parece haber sido muy bien recibida entre los fans, todavía hay algunos que dudan sobre su talento. Bueno, este video de Ramsey tocando la guitarra, muy parecido a Ellie, te ayudará a quitarte las dudas.

Así es, además de actuar, Ramsey también es una fan de la música y como pudiste ver, sabe tocar la guitarra muy bien. Ramsey tiene varios videos en internet donde la puedes ver cantando, y su voz incluso se parece un poco a la de Ellie, o mejor dicho, a la de Ashley Johnson, actriz de voz para el personaje.

Además de Ramsey, también se confirmó a Pedro Pascal como Joel dentro del proyecto. Desafortunadamente, todavía ni siquiera tenemos una ventana de lanzamiento para la serie de The Last of Us e incluso si la tuviéramos, existe una alta posibilidad de que la pandemia vaya a retrasarla.

Fuente: YouTube