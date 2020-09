The Witcher: actor de Eskel abandona la serie

Thue Rasmussen, que iba a dar vida a Eskel en la segunda temporada de The Witcher para Netflix, anunció su salida del show. Rasmussen anunció que, debido a problemas ocasionados por el COVID-19 en cuanto a su agenda, ha tenido que tomar esta difícil decisión. Rasmussen ahora ha sido reemplazado por el actor sueco, Basil Eidenbenz.

En una nota para Instagram, Rasmussen agradeció a los fans por el apoyo y dijo que ahora verá The Witcher “como un fan”:

“Tristemente, debido a problemas de reagendación ocasionados por el COVID-19, ya no estaré interpretando a Eskel en The Witcher. Me parte el corazón, claro, pero me siento feliz y agradecido por los días que pase en el set a principios de este año. Todos estaban sumamente apasionados y felices por el proyecto y fue una experiencia realmente inspiracional.

De todo corazón, gracias a los fans que me escribieron mensajes motivacionales.

Les deseo a todos en el show la mejor de las suertes con el resto de la producción. Estoy seguro que la Temporada 2 será absolutamente increíble y ahora la podré ver como fan en lugar de como un Witcher.”