The Medium estrena un espectacular tráiler live action

Después de un retraso, The Medium por fin está listo para llegar a Xbox Series X|S, Xbox One y PC el próximo 28 de enero. De esta forma, el día de hoy se ha liberado un nuevo tráiler del juego. Sin embargo, no estamos hablando de un adelanto normal, sino uno live action.

Este corto, aunque no nos muestra gameplay, si logra encapsular de gran forma el concepto de doble realidad, así como la atmosfera de horror que el juego nos ofrece. Este tráiler live action estuvo a cargo de Platige Image, estudio de efectos visuales, con Tomasz Bagiński en el papel de escritor y productor creativo, mientras que Paweł Maślona trabajó como director.

Esto fue lo que comentó Bagiński al respecto:

“The Medium es un juego con una estructura narrativa muy fuerte. Lo más importante para mí fue entender cuál es la esencia de esta historia, quiénes son sus héroes y su tono. La tarea era apoyarse lo más posible en el lado emocional de la historia mientras trataba de mantener en secreto la mayor cantidad posible de giros [en la trama]. Se supone que el guion crea un cierto estado de ánimo en lugar de revelar una historia”.

The Medium llegará a Xbox Series X|S, Xbox One y PC el próximo 28 de enero y, sí, el juego también estará disponible en Game Pass. En temas relacionados, ya puede empezar a preinstalar este juego. De igual forma, puedes checar el nuevo gameplay en 4K de este título aquí.

Vía: Bloober Team