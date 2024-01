The Last of Us Part II: Remastered recibe review bombing

La semana pasada finalmente se ha lanzado The Last of Us Part II: Remastered, juego que toma la aventura salida en 2020 pero con algunas mejoras puntuales como los 4K nativos y los 60 cuadros por segundo que ahora se mantienen estables casi todo el tiempo. A eso se agregan niveles extra y un modo de roguelike en el que se pueden manejar a todos los personajes; agregados que a pesar de tener sus cosas positivas, no han logrado cautivar y eso se ha visto reflejado en las opiniones de la gente.

Como es habitual, al poco tiempo de lanzarse un juego, en la página de Metacritic los fans pueden dejar la puntuación que creen merece la obra, pero esta práctica se ha vuelto polémica en los últimos años, dado que algunos se ponen de acuerdo para otorgar calificaciones sumamente bajas, y ese es el caso de este juego. Y es que hay gente que le ha otorgado ceros y demás, haciendo que ahorita la media baje a 7.8, algo que se trata de un milagro pues los usuarios del lado contrario han tratado de contrarrestar con puros 10.

Aquí lo puedes ver:

Aquí algunos de los comentarios que han dejado en las calificaciones negativas:

Es un refrito innecesario que no cambia absolutamente nada y sólo existe para hacer dinero fácil a los usuarios.

Solo meh, honestamente lo único que salva este juego es la jugabilidad y la música, pero la historia… a la pila de basura. No estoy juzgando el juego original, solo el remaster. Esto no se puede llamar remasterización, así que no puedo aprobarlo. Los jugadores deberían pedir más a Sony, nos estamos cansando de las remasterizaciones… Apropiación barata de efectivo. Estoy realmente cansado de Sony en este momento. Y, sobre todo, este juego no era bueno en cuanto a historia. Sólo los gráficos fueron excepcionales. Odio este juego. Lo siento, pero la historia es horrible. Nunca recomendaré este juego a nadie. Esperemos que la próxima vez los desarrolladores tengan más respeto por nuestros queridos héroes.

Vale la pena mencionar, que lo más criticado es el hecho de que Naughty Dog cobre $50 USD por cada copia, algo que a algunos les parece un insulto por no tener los suficientes añadidos como para tener un cambio a lo grande. Sin embargo, se ha dejado claro que siempre existe la opción de pagar $10 USD para tener la mejora y no tener que gastar de nuevo tanto, algo que al parecer no ha logrado entender quienes ya tienen su copia y se quejan de este lanzamiento.

Recuerda que The Last of Us Part II: Remastered está disponible en PS5.

Nota del editor: Era evidente que esto iba a pasar en cuanto el juego liberara la posibilidad de poner reseñas en Metacritic. Lo mismo pasó con el original, así que realmente no sorprende que todo lo que se lance de esta franquicia en el futuro vaya a recibir el tratamiento en cuestión.