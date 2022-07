The First Slam Dunk ya tiene fecha de estreno

Toei Animation, el estudio responsable por los animes de Dragon Ball, One Piece y más, ha revelado el día de hoy un nuevo teaser de The First Slam Dunk, la película inspirada en la obra original de Takehiko Inoue. Junto a esto, se ha confirmado la fecha de estreno de esta cinta.

Por medio de un pequeño teaser, Toei Animation ha confirmado que The First Slam Dunk llegará a los cines de Japón el próximo 3 de diciembre de 2022. Lamentablemente, por el momento no hay información sobre un estreno para el resto del mundo.

El adelanto nos da un vistazo a Takenori Akagi, Hananichi Sakuragi, Kaede Rukawa, y Hisashi Mitsui. Sin embargo, el aspecto más notable, y controversial, es el visual. Como pudieron ver, The First Slam Dunk contará con una animación CGI. Aunque Toei Animation ha demostrado un buen dominio de este estilo con Dragon Ball Super: Super Hero, hay fans que no están contentos con esta dirección.

Para todos los fans de la serie, Takehiko Inoue está trabajando en el guion, y es el director de este proyecto, por lo que seguramente veremos algo que está al nivel del manga y anime de los 90. Recuerda, The First Slam Dunk llegará a los cines de Japón el 3 de diciembre de 2022. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta película aquí.

Nota del Editor:

Aunque soy más fan de Vagabond, sé que Slam Dunk es la obra más popular de Takehiko Inoue, y estoy interesado en ver cómo se traslada esta historia a una película con un estilo visual tan marcado como es el 3D CGI. Espero sorprenderme.

Vía: Toei Animation