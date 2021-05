The Coalition terminará el soporte de Gears 5 este año

El día de hoy, The Coalition reveló que comenzarán a trabajar con el Unreal Engine 5. Esto no solo significa que sus siguientes proyectos estarán enfocados en la nueva generación, sino que el soporte de Gears 5 por fin llegará a su fin en 2021. Descuiden, esto no quiere decir que el juego dejará de ser actualizado de la noche a la mañana, ya que aún veremos algo de contenido a lo largo de este año.

Gears 5 recibió bastante contenido adicional posterior a su lanzamiento. Recientemente vimos la llegada del DLC conocido como Hivebusters. Ahora, The Coalition ya está trabajando varias actualizaciones nuevas para Gears 5 con más contenido, y lanzará nuevos personajes jugables, mapas y más con las Operaciones 7 y 8.

Por el momento no tenemos detalles relacionados con las fechas de lanzamiento de estos últimos contenidos. Sin embargo, considerando que E3 2021 se llevará a cabo en un mes, y Xbox forma parte de este evento, es probable que tengamos más información en junio. De igual forma, no se descarta una Complete Edition, la cual puede incluir todo el contenido post-lanzamiento en un solo paquete.

En temas relacionados, esto fue lo que comentó The Coalition respecto al Unreal Engine 5.

Vía: The Coalition