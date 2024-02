Terminan de dar soporte a Dead Cells

Es bastante común que cuando salen juegos independientes, sus desarrolladores le van metiendo contenido extra para que la emoción por estos software se mantengan vigentes, y eso lo hemos visto con Cuphead, Shovel Knight y hasta de forma reciente con Dave The Diver. Sin embargo, debe llegar un punto en el que le den su respectivo final a los mismos, y eso mismo está pasando con ni más ni menos que Dead Cells, un roguelike que dejará de tener expansiones y contenido adicional para la jugabilidad.

Mediante un nuevo comunicado en las redes, Evil Empire, los creadores de esta franquicia mencionan que después de 4 DLC y 18 actualizaciones ya no tienen más para ofrecer en este juego, dando los agradecimientos a los fans, pues no olvidemos que hasta se lanzó una versión llamativa con colaboración con Castlevania. Sin embargo, no están tristes con esta parte, dado que seguirán metiendo mínimos parches en caso de que se detecten posibles errores que deban de arreglarse a la brevedad.

After 5 years of service, we're hanging up the Dead Cells coat. We're extremely proud of our work on countless updates & DLC, but now it's time for something shiny and new, or maybe more than one thing 😏 More on that very soon…

Read our full statement below👇 #deadcells https://t.co/CqbNvNXGu1 pic.twitter.com/RAz8OL1SCC

— Evil Empire (@Studio_Evil) February 9, 2024