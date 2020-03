Teamfight Tactics llegará a móviles el día de mañana y tendrá cross-play

2020 es un gran año para Riot Games. No sólo veremos como la temporada actual de League of Legends se expande con nuevos héroes y modos competitivos, sino que llevarán sus experiencias a nuevas plataformas. Aunque no se ha dicho algo sobre LoL Wild Rifts, la compañía detrás del MOBA a revelado cuándo podemos esperar la llegada de Teamfight Tactics a móviles.

De acuerdo con Riot Games, Teamfight Tactics por fin llegará a dispositivos iOS y Android el dia de mañana, 19 de marzo, de manera free-to-play. Pero esto no es todo, ya que este juego tendrá cross-play entre las versiones de móviles y PC. Por último, junto a la llegada de este título a esta plataforma, también se encontrará disponible la expansión Galaxias.

Teamfight Tactics: Galaxias contará con un modo de progresión gratuita y uno de paga conocido como Pase Galaxias, que permitirá a los usuarios desbloquear todo el contenido nuevo, entre el cual destacan animaciones de daño personalizadas, llamadas Booms, con temática de Galaxias. Al igual que la versión para PC del juego, la versión móvil de Teamfight Tactics también contará con Little Legends, Arena Skins y Ranked Play.

En temas relacionados, Valorant, el FPS de Riot Games, ya tiene ventana de lanzamiento. De igual forma, la compañía ya está trabajando con múltiples desarrolladores.

Vía: Polygon