Tal parece que el manga de My Hero Academia se tomará un descanso

Después de años de desarrollo, la historia de My Hero Academia por fin ha llegado a su clímax. Pro Heroes contra el ejército de meta liberación. Shigaraki contra Deku. Sin embargo, tal parece que todos los que estamos leyendo el manga tendremos que esperar una semana extra para conocer qué pasará en este épico enfrentamiento entre el bien y mal.

Aunque la publicación del manga mencionaba que el próximo 12 de julio la historia continuaría con el capítulo 278, el sitio de Manga Plus, la biblioteca oficial en línea de Shueisha, señala que el siguiente episodio en la historia se estrenará hasta el 19 de julio.

My Hero Academia's Chapter 278 appears to have changed its schedule for July 19th instead of July 12th, meaning series could suddenly experience a break this week and resume back in the following one. Nothing is certain yet, so we'll have to wait until more information is given. pic.twitter.com/9QkKU50IlI

— Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) July 6, 2020