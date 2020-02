Taika Waititi podría dirigir Deadpool 3

Gracias a la compra de Fox por parte de Disney, Marvel Studios ahora tiene acceso a algunos de los personajes más icónicos, y aunque los X-Men y los Cuatro Fantásticos son indudablemente una alta prioridad para Kevin Feige y su equipo, es probable que pase mucho tiempo antes de que los veamos oficialmente en el MCU.

Ya hemos tenido múltiples variaciones de de ambos equipos de superhéroes a lo largo de los años, lo cual nos ha traído una increíble variedad en las películas y una calidad incosistente en el proceso, así que Marvel se asegurará de que estas nuevas versiones cumplan con las expectativas establecidas por el MCU. Sin embargo, el estudio ya está buscando capitalizar la popularidad de Deadpool tan pronto como sea posible, con una tercera entrega ya en desarrollo.

De acuerdo con fuentes cercanas al portal We Got This Covered, las mismas que filtraron las series de She-Hulk y Ms. Marvel para Disney+ antes de su revelación oficial, Taika Waititi es uno de los nombres que figuran dentro de Marvel para ser el director de Deadpool 3. No está claro si Marvel ya habló con él formalmente, pero se dice que su nombre ha sido mencionado en más de una ocasión para este papel.

Waititi también dirigió Thor: Ragnarok, una cinta que reinventó por completo al personaje interpretado por Chris Hemsworth y nos dio una de las mejores cintas en todo el MCU, así que sin duda el sentido del humor que tiene este cineasta encajaría a la perfección con Deadpool.

