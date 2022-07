Surge nueva pista del nuevo modelo de Switch

Actualmente, el Nintendo Switch cuenta con tres modelos diferentes. Además de la versión normal de la consola, tenemos una edición Lite, la cual elimina la posibilidad de conectar el hardware a la televisión, así como una versión OLED, la cual, como su nombre lo indica, cuenta con una pantalla OLED. Ahora, tal parece que la compañía japonesa bien podría entregarnos un cuarto modelo en algún punto de este año fiscal.

Tras el informe trimestral de Nintendo que describe sus ganancias y planes futuros, Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía, fue cuestionado sobre la posibilidad de ver un nuevo modelo del Switch. En lugar de ofrecer una respuesta clara, el directivo se negó a contestar. De acuerdo con Takashi Mochizuki, periodista de Bloomberg, cuando Furukawa fue cuestionado con el mismo tema hace dos años, cuando no hubo una nueva versión de la plataforma, el directivo fue honesto con los planes de la empresa.

Nintendo President Furukawa declined to comment today when asked whether it plans to release a new Switch hardware this FY. Two years ago, when it didn't release a Switch hardware, he clearly said there won't be.https://t.co/0CztSdUH0v

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 10, 2022