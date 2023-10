Super Mario Bros. Wonder ya se filtró en línea

Desde que Metroid Dread se lanzó al mercado, en Nintendo Switch ha habido una constante bastante llamativa, y eso es justamente que pocas semanas antes de grandes estrenos en la consola la ROM del lanzamiento se filtra en línea. Tradición que se ha repetido con The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Pikmin 4 y para que todo siga la normalidad, también sucede con Super Mario Bros. Wonder.

Como ya se sabe, el título estará a la venta el próximo 20 de octubre, pero mediante las redes sociales y también Youtube, se han mostrado capturas de pantalla en las que algunos usuarios presumen que ya han terminado el videojuego. Por otro lado, también hay miniaturas en la página de videos que muestran a los jefes de los que se compone el juego, donde lógicamente el último es mostrado en el centro de la imagen.

Dentro de los datos que se han filtrado, hay algo bastante interesante, y eso es el motor con el que se ha elaborado el juego, este es el ModuleSystem, el cual se ha utilizado en otros juegos de la marca como Zelda: Tears of The Kingdom y Splatoon 3. Indicando que el único que se ha salido de la ecuación con el uso de herramientas diferentes es Pikmin 4, el cual usa ni más ni menos que Unreal Engine 4.

Retomando la parte de los spoilers, muchos de los fans que han pagado por su copia física digital que esperarán hasta el viernes ya saben que hacer, es decir, tratar de no buscar la frase del juego tal cual en Youtube. También, siempre es aceptable bloquear la misma en Twitter, todo con el fin de no pasar por algo tan desagradable como el enfrentamiento final.

Recuerda que Super Mario Bros. Wonder estrena el 20 de octubre en Switch.

Vía: VGC

Nota del editor: Por ahora no me he encontrado con algo así en las redes sociales, por lo que prácticamente voy a llegar seguro a esta videojuego. Pero en realidad, los que más me preocupan son los de Spider-Man 2.