Super Mario 3D World en Switch tuvo un lanzamiento tres veces más grande que en Wii U

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury no lleva ni una semana en el mercado, y parece que ya está rompiendo récords de ventas. Aunque por el momento no hay información específica, se ha revelado que esta nueva versión tuvo un lanzamiento físico tres veces más grande que en Wii U.

De acuerdo con Christopher Dring, jefe de GamesIndustry.biz, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury se posicionó como el juego más exitoso de Reino Unido durante la semana pasada. De igual forma, esta entrega ya tiene el tercer lanzamiento más grande de un juego de Mario en el Nintendo Switch, y se posiciona solo por detrás de Odyssey y 3D All-Stars.

