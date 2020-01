Súper Campeones tendrá un nuevo juego en 2020

Bandai Namco se ha encargado de entregarnos grandes juegos de anime en los últimos años. Desde Dragon Ball, pasando por One Piece, y hasta One Punch Man. Ahora la compañía cumplirá el sueño de muchos de los fans del fútbol y anime, debido a que Captain Tsubasa, o Súper Campeones como lo conocemos en nuestra región, tendrá un nuevo juego durante este año.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2020, y contará con una jugabilidad de acción en tiempo real, en donde tendremos la oportunidad de realizar algunos de los tiros icónicos del anime, y presenciar animaciones bastante fieles a lo que vimos de niños.

El juego tendrá gameplay multijugador incluyendo Story Modes, Versus Mode y Online Versus Mode. De igual forma, Rise of New Champions contará con voces en japones y subtitulos en inglés, español latino y portugués brasileño. No hay información sobre un doblaje a nuestro idioma. Esto fue lo que comentó Dennis Lee, director de Brand Marketing en BANDAI NAMCO Entertainment America Inc:

“Estamos muy emocionados de entrar en la cancha de fútbol y traer de regreso al Captain Tsubasa a consolas y PCs para los jugadores occidentales con Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Con Captain Tsubasa: Rise of New Champions combinamos la emoción global del fútbol con la nostalgia de la clásica franquicia de Captain Tsubasa, todo presentado con estilo y con la vena artística del anime. Los fans del fútbol y del anime están invitados a vivir una verdadera, única e inolvidable experiencia”.

Vía: Bandai Namco