Subnautica: Below Zero estrena nuevo tráiler y confirma fecha de lanzamiento

Después de más de un año en early access, Subnautica: Below Zero, la secuela al juego de survival que vimos en 2014, por fin llegará a consolas y PC el próximo mes de mayo.

Por medio de un nuevo tráiler, Unknown Worlds, quienes se encargan de publicar y desarrolla esta secuela, han anunciado que Subnautica: Below Zero estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 14 de mayo de 2021.

Below Zero está ambientado en el mismo planeta que el primer Subnautica, un año después de los eventos del juego original, pero agrega un giro a la fórmula al darnos la oportunidad de explorar la superficie, y trasladar la acción a un centro de investigación alienígena. Hay una historia completamente nueva y un sin fin de opciones que harán de esta aventura una necesidad para los fans del género de survival.

Recuerda, Subnautica: Below Zero estará disponible en Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y PC el próximo 14 de mayo. Puedes checar nuestro preview de este juego aquí.

Vía: Subnautica