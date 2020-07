Stardew Valley tendrá una increíble edición de colección para Switch y PC

Stardew Valley es considerado uno de los juegos indies más populares en la actualidad. Con más de 10 millones de copias vendidas, no es secreto que muchos de nosotros deseamos tener una edición física del juego, y gracias a Fangamer nuestros deseos se harán realidad.

El día de hoy, ConcernedApe, desarrollador de este título, reveló que los usuarios de Nintendo Switch y PC tendrán a su disposición dos versiones físicas: una estándar y una edición de colección. Las pre-ordenes ya están disponibles y los envíos comenzarán el próximo 6 de noviembre.

La versión estándar tendrá un precio de $29 dólares en PC y $34 en Nintendo Switch, además de incluir una copia física del juego, también recibirás un manual. Ahora, si el dinero no es un problema para ti, entonces considera adquirir la edición de colección, la cual costará $64 dólares en PC y $69 en Switch, y esto es lo que ofrecerá:

–Soporte de madera de lujo de seis piezas hecho de abedul y cerezo de origen responsable (mide 4.5 x 4 x 4 pulgadas; se requiere ensamblaje).

–Pin de solapa de madera hecho de la misma madera ecológica que el soporte.

–Cómic Junimo de 14 páginas de Chihiro Sakaida, el artista del cómic Before the Farmer.

–Escritura de la granja con detalles de láminas de oro en papel hecho de 30% de material reciclado.

–Caja de edición de coleccionista hecha de materiales resistentes y de alta calidad con obras de arte de Kari Fry, el artista detrás de la Guía del Stardew Valley.

–Copia física del juego en la plataforma que elijas con un manual de instrucciones ilustrado a todo color de 18 páginas y una cubierta de doble cara con el tema de Joja en el interior.

–Pañuelo de limpieza suave de mezcla de poliéster y nailon diseñado por Chihiro Sakaida.

-Por tiempo limitado: póster de bonificación para pre-ordenes hasta el 15 de agosto (medidas de 10 ″ por 16 ″, plegado).

I'm really pleased to announce a physical version of Stardew Valley for Switch & PC! This is in collaboration with @Fangamer and there is both a standard edition and a collector's edition w/ bonus goodies. Pre-orders are now available: https://t.co/u0Cp2PAyms pic.twitter.com/VbqK7Koylh

— ConcernedApe (@ConcernedApe) July 30, 2020