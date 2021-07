Star Wars no estará presente en EA Play Live

El próximo 22 de julio se llevará a cabo un nuevo EA Play Live, en donde la compañía planea revelar nueva información sobre sus lanzamientos para los próximos meses. Muchos esperan ver alguna revelación relacionada con Star Wars. Sin embargo, la compañía ha confirmado que durante esta presentación no veremos algo sobre esta amada propiedad.

Por medio de un tweet compartido en la cuenta oficial de EA Star Wars en Twitter, se ha confirmado que no habrá novedades sobre esta galaxia muy, muy lejana en el EA Play Live. Esto fue lo que se comentó:

We won’t be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd…but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away!

— EA Star Wars (@EAStarWars) July 15, 2021