Stan LePard, compositor de Halo, Destiny y más franquicias, ha fallecido

Nos entristece tener que informar sobre el lamentable fallecimiento de Stan LePard, compositor de música para franquicias como Halo, Destiny y Age of Empires. LePard falleció el día de ayer, 14 de febrero, por la noche pero no fue hasta hoy que uno de sus colegas dentro de la industria confirmó la noticia sobre su muerte.

El músico Maclaine Diemer, que llegó a colaborar con LePard en más de una ocasión, publicó la noticia en redes sociales:

I’m deeply saddened to say that last week, my friend and colleague @stanlepard passed away unexpectedly. Knowing him helped shape and change the course of my life and my music. He was a big part of my work for @GuildWars2, in addition to his own musical contributions to the game. pic.twitter.com/F8SxGs99EQ

— Maclaine Diemer (@maclainediemer) February 14, 2021