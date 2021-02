Reimaginan Pokémon Sword and Shield como juegos de Game Boy Advance

Pokémon es una de las franquicias más longevas de videojuegos, y como tal, los fans de la saga no pueden evitar preguntarse cómo se verían los juegos de hoy si hubieran salido hace 20 o 30 años. Bueno, ya no tienes que imaginarlo puesto que alguien ya recreó Pokémon Sword and Shield como juegos del Game Boy y honestamente, no se ven tan mal.

A través de YouTube, uno de estos fans publicó un video en el cual podemos ver a Sword and Shield como juegos de Game Boy y sí, incluye todo lo que podrías esperar de la época como gráficas, sonidos y jugabilidad. Aunque claro, con personajes y locaciones de la entrega original.

En noticias relacionadas, Nintendo recientemente reveló que Sword and Shield ya habían superado las 20 millones de unidades vendidas, convirtiéndolos así en algunos de los juegos más exitosos de la saga.

Via: GoNintendo