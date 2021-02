Parece que Rainbow Six: Quarantine ha cambiado de nombre

Tal parece que Ubisoft ha vuelto a modificar el título de uno de sus juegos. Hace un par de días, la compañía francesa llevó a cabo una conferencia con inversionistas. Aunque esta presentación estuvo enfocada al último trimestre comercial, uno de los asistentes cuestionó a la empresa sobre la posibilidad de cambiar el nombre de Rainbow Six: Quarantine, algo que parece ya se ha llevado a cabo.

Aunque por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Ubisoft, un reciente sitio encontró un registro de la PlayStation Store, en donde se encontró el nombre de Rainbow Six: Parasite, el cual parece ser el nuevo título de Rainbow Six: Quarantine. Recordemos que en el pasado, la compañía francesa mencionó que estaban considerando cambiar el título de este juego, esto debido a la actual pandemia que atormenta al mundo.

Por el momento no hay mucha información sobre Rainbow Six: Quarantine, o Rainbow Six: Parasite. Desde su revelación en 2019, Ubisoft solo ha mencionado que este es un FPS de supervivencia basado en escuadrones de tres jugadores, el cual está siendo desarrollado por un equipo completamente nuevo en Ubisoft Montreal. En cuanto a su fecha de lanzamiento, actualmente no hay un día exacto, pero se espera que esté disponible durante la primera mitad de 2021.

Vía: MP1ST